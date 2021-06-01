Из-за жары дороги чаще поливают в Тюмени и проводят аэрацию воздуха

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

15 поливочных машин, оборудованных специальными насадками, ежедневно работают на дорогах Тюмени. С помощью высоконапорной рампы или сопла спецтехника распыляет воду по проезжей части. Струи при этом направляют вверх, чтобы воздух тоже охлаждался и увлажнялся, сообщает администрация города.

Высокая температура может привести к плавлению асфальта и, как следствие, появлению колейности. Когда температура воздуха на улице превышает +25 градусов, спецтехника остужает проезжую часть с помощью обычной воды.

Помимо увлажнения дорог спецтехника поливает газоны вдоль улично-дорожной сети. Орошая зеленые насаждения, вода помогает бороться с тополиным пухом, который нередко становится причиной пожаров. За поливочными машинами следует уборочная техника, чтобы собрать прибитую грязь с прибордюрной зоны.

К летнему содержанию дорог также относится скос травы. Ежедневно на линию выходят косари с разнообразным оборудованием. В арсенале дорожных служб ручные триммеры, газонокосилки, мини-тракторы и обычные тракторы МТЗ со специальным навесным оборудованием.

Стригут зеленую поросль во всех районах города. За последние сутки дорожники скосили и вывезли траву с площади почти 177 тыс. кв.м.