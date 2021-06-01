В Тюмени в июле откроют 10 станций велопроката

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

100 велосипедов для проката, 160 велостоек и 10 станций появятся в середине лета в Тюмени. Ориентировочно пункты проката начнут работать с 15 июля, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Новый проект по развитию велотранспорта разработал департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Специалисты уверены, что велопрокат станет хорошей альтернативой автомобилям.

"Системы общегородского проката велотранспорта активно развиваются во многих крупных городах нашей страны и всего мира. Учитывая этот опыт, была разработана концепция велопроката. Общегородской прокат велосипедов изначально был предусмотрен как отдельное направление в составе бренда "Тюменский транспорт". Соответствующие логотипы будут размещены на велосипедах и пунктах проката", – рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Евгений Ташланов.

Пункты проката будут установлены в центральной части города, в наиболее востребованных районах по ул. Республики, ул. Ленина, от ул. Луначарского и до ул. Мельникайте. Стоимость будет определяться исходя из фактического спроса. Воспользоваться велосипедами можно будет с помощью мобильного приложения. Первые 30 минут поездки планируется сделать бесплатными.