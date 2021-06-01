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Упоровский район вышел в лидеры по заготовке сена

Экономика, 15:29 17 июня 2021

Аграрии Упоровского района вышли в лидеры по заготовке сена. Как сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, здесь уже заготовили 16% сена от потребности.

Заготовка сена началась уже в шести районах области. Чтобы безбедно прожить предстоящую зиму, предстоит заготовить почти 123 тыс. тонн сена.

В большинстве районов началась заготовка сенажа — ее проводят 28 хозяйств области в 14 районах. Заготовлено чуть более 30 тыс. тонн. А надо заготовить более 665 тыс. тонн этого ценного корма, максимально сохраняющего обменную энергию, протеин, сахар, каротин, чтобы обеспечивать кормление высокопродуктивных животных. Также будет заготовлено около 300 тыс. тонн силоса.

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# АПК , заготовка кормов

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