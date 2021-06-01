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В День молодежи по Тюмени будет курсировать "Вездеход"

Общество, 14:21 17 июня 2021

moi-portal.ru | Фото: moi-portal.ru

Праздничные маршруты будут курсировать по Тюмени в День молодежи, 27 июня. На специальном автобусе "Вездеход" можно будет бесплатно доехать до различных площадок, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Участников будут ждать мероприятия, конкурсы и раздача счастливых билетов. В конце Дня молодежи их можно обменять на подарки или попробовать выиграть главный приз — самокат. Также по праздничным маршрутам можно будет перемещаться на велосипедах, самокатах, роликах или пешком.

В маршруте шесть точек в разных локациях Тюмени: мультицентр "Контора пароходства", театральный центр "Космос", мультицентр "Моя территория" , Студенческий центр Тюменской области, офис Федерации компьютерного спорта России, киберспортивная арена Colizeum и Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ.

На станциях маршрута пройдут образовательные мероприятия и интерактивы. Например, участников попросят выбрать, на что стоит потратить год своей молодости или час свободного времени. В "Конторе пароходства" можно будет посетить мастер-класс по ораторскому мастерству и сделать снимок в фотобудке, на арене Colizeum — принять участие в киберспортивных соревнованиях.

Подробнее о мероприятиях, которые будут проходить в локациях маршрута можно подробнее узнать на сайте "Мой портал". Также там можно заявить свое событие для афиши на День молодежи или точку маршрута.

Чтобы стать участником маршрутов, нужно зарегистрироваться и выбрать транспорт, на котором планируется передвижение между локациями. Участники могут выбрать одну или несколько локаций из предложенных.

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# День молодежи , Контора пароходства

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