  • 17 июня 202117.06.2021четверг
  • USD72,0323
    EUR87,3536
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Берег Пышмы очистили сотрудники тюменской компании

Общество, 14:33 17 июня 2021

ТПК "Умничка" | Фото: ТПК "Умничка"

14 мешков мусора - пластик, полиэтилен, стекло и другие отходы - собрали сотрудники тюменской компании "Умничка" на берегу реки Пышмы, в районе п. Винзили.

Как сообщает пресс-служба предприятия, принять участие в экологической акции "Вода России" сочли своим долгом. За день удалось очистить 2.5 км.

"Участие компаний-активистов в экологических акциях области важно и необходимо, - отметила ведущий специалист отдела административной и информационной работы департамента недропользования и экологии Тюменской области Наталья Лукьянчикова. - Берега рек и озер области нуждаются в периодическом очищении. "Вода России" призвана решить эту задачу и здесь лишней помощи не бывает. Мы очень рады, что компания "Умничка" присоединилась к этой экологической акции и ждем дальнейших инициатив".

Упакованный мусор отправится на свалку. Очищенная береговая территория находится в 32 км от Тюмени. Несмотря на то, что здесь периодически проводятся субботники, берег Пышмы все равно загрязняется. Живописные места привлекают отдыхающих. Сюда приходят хорошо провести время не только местные жители, но и приезжают гости из города. К сожалению, не все убирают за собой оставшийся мусор.

"Экологическая акция – одна из лучших инициатив, в которой может принять участие компания, - сказал основатель компании "Умничка" Фёдор Будылдин. – Тюменская земля — это наша родная территория, поэтому ее экологическая составляющая нам особенно важна. Мы также регулярно приводим в порядок свои территории, на которых стоит наше производственное предприятие, и готовы поддержать подобные мероприятия на уровне области".

Напомним, акция "Вода России" в 2021 году проходит в РФ с апреля по октябрь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Вода России , компания Умничка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:18 17.06.2021Более 3,5 тысяч жителей Уватского района прошли полный курс вакцинации от COVID-19
14:45 17.06.2021Памятники бойцам в исчезнувших деревнях устанавливают в Вагайском районе
14:33 17.06.2021Берег Пышмы очистили сотрудники тюменской компании
14:21 17.06.2021В День молодежи по Тюмени будет курсировать "Вездеход"