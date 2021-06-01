Берег Пышмы очистили сотрудники тюменской компании

| Фото: ТПК "Умничка" | Фото: ТПК "Умничка"

14 мешков мусора - пластик, полиэтилен, стекло и другие отходы - собрали сотрудники тюменской компании "Умничка" на берегу реки Пышмы, в районе п. Винзили.

Как сообщает пресс-служба предприятия, принять участие в экологической акции "Вода России" сочли своим долгом. За день удалось очистить 2.5 км.

"Участие компаний-активистов в экологических акциях области важно и необходимо, - отметила ведущий специалист отдела административной и информационной работы департамента недропользования и экологии Тюменской области Наталья Лукьянчикова. - Берега рек и озер области нуждаются в периодическом очищении. "Вода России" призвана решить эту задачу и здесь лишней помощи не бывает. Мы очень рады, что компания "Умничка" присоединилась к этой экологической акции и ждем дальнейших инициатив".

Упакованный мусор отправится на свалку. Очищенная береговая территория находится в 32 км от Тюмени. Несмотря на то, что здесь периодически проводятся субботники, берег Пышмы все равно загрязняется. Живописные места привлекают отдыхающих. Сюда приходят хорошо провести время не только местные жители, но и приезжают гости из города. К сожалению, не все убирают за собой оставшийся мусор.

"Экологическая акция – одна из лучших инициатив, в которой может принять участие компания, - сказал основатель компании "Умничка" Фёдор Будылдин. – Тюменская земля — это наша родная территория, поэтому ее экологическая составляющая нам особенно важна. Мы также регулярно приводим в порядок свои территории, на которых стоит наше производственное предприятие, и готовы поддержать подобные мероприятия на уровне области".

Напомним, акция "Вода России" в 2021 году проходит в РФ с апреля по октябрь.