В Тюмени готовят проект пробивки улицы Мельникайте от Федюнинского до Червишевского тракта

| Фото: сообщество "Дороги Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Дороги Тюменской области" во ВКонтакте

Подрядчика, который откорректирует проект пробивки ул. Мельникайте от ул. Федюнинского до Червишевского тракта, ищут в Тюмени.

Как сообщает проект "Безопасные и качественный дороги", исполнителю предстоит выполнить инженерные изыскания и разработать проектную и рабочую документацию объекта. Начальная цена контракта составляет почти 24 млн рублей.

Подрядчику предстоит увязать свои решения с проектом застройки двух жилых комплексов в этом районе и учесть, что здесь будут ливневая канализация и очистные сооружения.

Также должны быть предусмотрены тротуары, наземные и надземные пешеходные переходы, автобусные остановки, наружное освещение. На объекте предлагают сделать велодорожки.

Отчет о выполненных инженерных изысканиях должен быть сдан к 15 октября 2021, а проектная документация — до 1 октября 2022 года.