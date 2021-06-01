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В Тюмени готовят проект пробивки улицы Мельникайте от Федюнинского до Червишевского тракта

Общество, 18:32 17 июня 2021

сообщество "Дороги Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Дороги Тюменской области" во ВКонтакте

Подрядчика, который откорректирует проект пробивки ул. Мельникайте от ул. Федюнинского до Червишевского тракта, ищут в Тюмени.

Как сообщает проект "Безопасные и качественный дороги", исполнителю предстоит выполнить инженерные изыскания и разработать проектную и рабочую документацию объекта. Начальная цена контракта составляет почти 24 млн рублей.

Подрядчику предстоит увязать свои решения с проектом застройки двух жилых комплексов в этом районе и учесть, что здесь будут ливневая канализация и очистные сооружения.

Также должны быть предусмотрены тротуары, наземные и надземные пешеходные переходы, автобусные остановки, наружное освещение. На объекте предлагают сделать велодорожки.

Отчет о выполненных инженерных изысканиях должен быть сдан к 15 октября 2021, а проектная документация — до 1 октября 2022 года.

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# Безопасные и качественные дороги

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