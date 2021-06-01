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"Песни Тюмени" споют в музее Наталья Середа и Павел Андреенко

Общество, 09:41 18 июня 2021

со страницы museum_kolokolnikov в Instagram | Фото: со страницы museum_kolokolnikov в Instagram

Концертную программу "Песни Тюмени" представит дуэт Натальи Середы и Павла Андреенко в музее "Усадьба Колокольниковых" 20 июня в 16 часов, сообщают организаторы.

"На встрече исполнители порадуют аудиторию новыми и популярными авторскими песнями, а также композициями на стихи российских авторов", – рассказали организаторы.

Стоимость: 250 рублей. Приобрести билет можно по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.

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# концерт , музей

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