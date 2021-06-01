В Омутинском районе получили оборудование для развития детской робототехники

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования

Центр внешкольной работы Омутинского муниципального района получил семь ноутбуков Acer, программно-аппаратный комплекс с большим LCD экраном и 3 RC-пульта для радиоуправляемых моделей от Российского детского фонда, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Этому способствовали успехи педагога дополнительного образования по робототехнике Дмитрия Белкина. В 2020 году он победил в областном конкурсе профессионального мастерства "Сердце отдаю детям" с программой "РобоЛаб" и занял второе место на всероссийском этапе.

"Сейчас моя задача - сделать так, чтобы наше учреждение стало центром притяжения детей с техническими увлечениями, чтобы у сельских детей была возможность получать качественное дополнительное образование. Новое оборудование очень кстати, оно поможет нам в проектировании и создании роботоплатформ, а также даст возможность участвовать в соревнования "КубокРТК", - сказал Дмитрий Белкин.

Робототехника развивается в Центре внешкольной работы с 2017 года. Сейчас в учреждении в объединениях технической направленности занимаются 129 детей по программам "Техническое моделирование", "Перворобот", "РобоЛаб" и "Инженерики".

Ежегодно ребята занимают призовые места в соревнованиях межмуниципального и муниципального уровней, на выставке технического творчества и робототехники Тюменской области, чемпионате по робототехнике и программированию на кубок губернатора Тюменской области