В Тюменской области построят мост через Барсука

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Новый мост через реку Барсук на подъезде к деревне Красная Елань в Викуловском районе построят в рамках плана создания объектов необходимой транспортной и социальной инфраструктуры в Тюменской области на 2020-2022 годы.

Как сообщает Главгосэкспертиза, в соответствии с решениями, одобренными управлением государственной экспертизы проектной документации Тюменской области, железобетонная переправа через реку Барсук пройдет по новой оси и заменит старый деревянный мост, состояние которого было оценено как предаварийное.

Откосы грунтовой насыпи мостового перехода по обе стороны укрепят бетонными плитами и устроят лестничные сходы. Ветхие конструкции деревянного моста демонтируют после того, как будет завершено строительство и открыто движение по новому мостовому переходу.

Деревня Красная Елань (до 1928 года – Белая Елань) расположена в долине реки Барсук, правого притока Ишима. Основателями деревни считают крестьян-самоходов, переселившихся в 1914 году - в период аграрной реформы Петра Столыпина - из Тульской и Тамбовской губерний для разработки целинных сибирских земель. Но история освоения территорий Западной Сибири и, в частности, Приишимья имеет более древние корни и связана как с походами Ермака в 1581-1585 годы, так и с процессами миграций автохтонных групп населения в начале I тысячелетия до н.э., которые происходили на стыке эпохи бронзы и раннего железного века. Об этом, в частности, свидетельствуют находки на месте многослойного городища "Борки 1", а также ряд других археологических памятников, обнаруженных в ходе раскопок в Викуловском районе.

В настоящее время изучение местности вдоль русла Ишима и его притоков продолжается. В связи с этим для подготовки проектной документации на строительство мостового перехода через реку Барсук на автодороге "Подъезд к деревне Красная Елань" были проведены дополнительные археологические изыскания и историко-культурная экспертиза, подтверждающие отсутствие объектов культурного наследия на участке, где планируется строить мост, а также безопасность строительных работ для сохранности ближайших археологических памятников.