Житель Тюменской области расплатился фальшивой купюрой за алкоголь и сигареты

| Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области

38-летний житель Тюменской области ответит перед законом за то, что расплатился за алкоголь и сигареты купюрой "Билет банка приколов". В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть отдела полиции с. Исетское от сотрудницы местного магазина. Правоохранители установили обстоятельства произошедшего. Житель д. Кукушки Исетского района вечером распивал спиртное со своим приятелем. На следующий день он решил употребить еще алкоголя. В магазин за спиртным он отправился с купюрой "Билет банка приколов", на которой было указано, что это якобы пять тысяч рублей.

"Покупателю удалось ввести в заблуждение продавца и рассчитаться за сигареты и алкоголь данным билетом. Позже при пересчете денег сотрудница магазина обнаружила поддельные деньги и обратилась в полицию", — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет. Житель Исетского района отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.