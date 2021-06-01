В выходные тюменцев ждет переменчивая погода с усиленным ветром

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Погода в Тюмени в выходные дни, 19 и 20 июня, будет переменчивой, сообщает сервис Gismeteo.ru.

В субботу в течение суток ожидается переменная облачность, максимальная температура - плюс 17 градусов Цельсия. Ветер северо-западный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 750-754 мм рт. ст.

В воскресенье - переменная облачность, небольшой дождь, днем воздух прогреется до плюс 21 градуса при северо-западном ветре, скорость которого составит 4-11 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду. Атмосферное давление - 744-748 мм рт. ст.

Понедельник, 21 июня, встретит тюменцев небольшим дождем, максимальная температура суток - плюс 19 градусов. Скорость северного ветра будет 2-8 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Евгения Тенегина