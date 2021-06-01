Театральный центр "Космос" готовит выставки и спектакли ко Дню молодежи

Фото: официального сообщества "Космос" во ВКонтакте Фото: официального сообщества "Космос" во ВКонтакте

Тюменцев приглашают на спектакль для двоих и выставку криптоарта. Театральный центр "Космос" подготовил мероприятия для зрителей в День молодежи, 27 июня.

В центре пройдет первая в городе выставка криптоарта. Это новое направление в современном искусстве, совмещающее криптовалюту и цифровое изображение. Свои работы представит тюменский видеограф, основатель NIGMA VIDEO PRODUCTION, Денис Нигматуллин. Выставка будет работать с 10 до 22 часов.

"В день молодежи мы решили представить на площадке "Космоса" актуальные направления искусства – те, что сегодня придумывают, создают и популяризируют молодые люди. В этот день у нас будет работать выставка криптоарта, а также можно будет прийти на спектакль-свидание, созданный специально для двоих", – поделилась руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева.

Также около "Космоса" пройдет интерактив, посвященный проблеме выбора. На крыльце театрального центра будут расположены три двери с табличками: "крепкие отношения с близкими", "классная работа", "достижение собственных целей". После в "Космосе" состоятся показы спектакля-диалога "Я смотрю на тебя" для двоих зрителей. Одновременно спектакль смогут посмотреть 4 пары. Пары надевают наушники, и голос в них говорит, что делать дальше. Спектакль пройдет дважды: в 15 и в 17 часов. Вход по регистрации, пишет "АиФ - Западная Сибирь".