Александр Моор участвует в работе ХХ съезда партии “Единая Россия”

Фото оперштаба Тюменской области Фото оперштаба Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор возглавляет делегацию региона на ХХ съезде партии "Единая Россия".

Александр Моор входит в Высший совет партии. Вместе с ним в составе делегации региона в съезде участвуют председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству "Опоры России" Артем Андросов, депутат Государственной думы Иван Квитка, секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов, депутат Государственной думы Эрнест Валеев, глава Тюмени Руслан Кухарук, заместитель секретаря Тюменского регионального отделения "Единой России" Ольга Швецова, депутат областной думы, вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров, депутат областной думы Алексей Салмин, руководитель службы экстренной и неотложной помощи Тюменской областной клинической больницы №2 Антон Терехин, глава регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко.

В рамках работы XX съезда будет "Единой России" будет утвержден проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, а также федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным избирательным округам - победителей предварительного голосования.

Из-за сложной эпидобстановки в Москве съезд проходит с соблюдением строгих правил санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщает региональный оперативный штаб.

Евгений Бабенко