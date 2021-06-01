Якушев возглавил список "Единой России" по выборам в Госдуму в Тюменской и Курганской областях, на Ямале и в Югре

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев стал лидером территориальной группы №9 партии "Единая Россия" на выборах Госдумы РФ. Такое решение принято на ХХ съезде партии.

Территориальная группа №9 включает в себя Тюменскую и Курганскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, сообщается на официальном сайте партии.

Напомним, на протяжении 13 лет, с 2005 по 2018 годы, Владимир Якушев возглавлял Тюменскую область. С 2018 по 2020 годы занимал должность министра строительства и ЖКХ РФ.

За Владимиром Якушевым в списке группы идет врио замсекретаря Генсовета "Единой России" Дмитрий Кобылкин. Ранее, с 2010 по 2018 годы, он руководил Ямало-Ненецким автономным округом. Затем, в 2018-2020 годах, возглавлял министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Евгений Бабенко