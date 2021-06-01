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Моор: программа, с которой "Единая Россия" пойдет на выборы, будет по-настоящему народной

Политика, 11:14 20 июня 2021

Программа, с которой партия "Единая Россия" пойдет на выборы, будет по-настоящему народной, в ее основу легло послание президента Владимира Путина. Об этом рассказал на страницах своих социальных сетей губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона поделился впечатлениями от ХХ съезда Всероссийской партии "Единая Россия" и отметил, что большое внимание глава государства призвал уделить защите здоровья и благополучия людей.

"Кроме этого, для регионов до 2026 года продлят программу инфраструктурных кредитов и в самое ближайшее время направят дополнительно 30 млрд рублей на ремонт автодорог", - добавил он.

Александр Моор особо отметил социальный блок вопросов, который войдет в предвыборную стратегию политической организации.

"В ближайшее время будет запущена постоянная программа поддержки занятости молодых. Полностью разделяю мнение президента о том, что благополучная, крепкая семья с детьми – это и есть будущее России. Мы должны сделать все, чтобы помочь родителям вырастить ребенка", – написал глава региона.

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# Александр Моор , Единая Россия , съезд

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