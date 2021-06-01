Владимир Путин предложил "пятерку" лидеров федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму

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"Пятерку" лидеров федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму предложил Владимир Путин. Они представляют важнейшие для страны направления, считает глава государства.

Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Накануне в ходе встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и в разговорах с другими лидерами партии мы подробно обсуждали кандидатов, которым предстоит бороться и в одномандатных округах, и работать на общий результат партии в составе федерального списка, - рассказал Владимир Путин. - На мой взгляд, этот список должен выглядеть таким образом, чтобы там были люди, которые давно в политике, "политические тяжеловесы", и люди новые, которые представляют наиболее важные направления нашего развития и жизни".

Напомним, в Москве проходит XX Съезд "Единой России". Участие в нем принимают Президент России Владимир Путин, Председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда.