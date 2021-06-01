Денис Проценко: опыт московской больницы в Коммунарке будет полезен на федеральном уровне

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Опыт, накопленный командой коронавирусной больницы в столичном районе Коммунарка может быть полезен на федеральном уровне, считает главврач больницы Денис Проценко. Об этом сообщает РИА Новости.

Партия "Единая Россия" на XX Съезде утвердила пятерку лидеров федерального списка и список на выборах в Государственную Думу. Президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии, заявил, что в первую "пятерку" избирательного списка должен войти главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Сегодня утром поступил звонок от президента, и не секрет, что мы с ним были в красной зоне и мы знакомы. Именно в тот момент я принял решение, что накопленный опыт команды Коммунарки, накопленный за полтора года опыт московского здравоохранения и правительства Москвы может быть полезен на федеральном уровне и я дал согласие", - рассказал врач.