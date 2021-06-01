Детский омбудсмен Анна Кузнецова: необходимо единое определение многодетной семьи
Отсутствие унификации негативно влияет на меры поддержки, считает уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом она рассказала выступая на XX Съезде "Единой России" в Москве.
По ее словам, пункт Конституции о том, что дети - главный приоритет государственной политики должен подкрепляться реальными делами, которые доходят до каждой семьи и ребенка.
"Сегодня в России нет единого определения многодетной семьи, поэтому они получают совершенно разные льготы и пособия, а могут быть вообще не признаны таковыми. Конечно, нужно менять эту ситуацию. Должно быть единое определение многодетной семьи, единый закон и единый формат их поддержки на территории РФ", - сказала она.
При этом за словами должны стоять реальные дела, законы, нормы, которые доходят до каждой семьи и ребенка, подчеркнула Анна Кузнецова.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии, заявил, что в первую "пятерку" избирательного списка ЕР должна войти детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Напомним, Съезд "Единой России" проходил в Москве 19 июня. Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников сокращено втрое по сравнению с запланированным. Мероприятие прошло при строгом соблюдении всех действующих требований безопасности.