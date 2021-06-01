Детский омбудсмен Анна Кузнецова: необходимо единое определение многодетной семьи

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Отсутствие унификации негативно влияет на меры поддержки, считает уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом она рассказала выступая на XX Съезде "Единой России" в Москве.

По ее словам, пункт Конституции о том, что дети - главный приоритет государственной политики должен подкрепляться реальными делами, которые доходят до каждой семьи и ребенка.

"Сегодня в России нет единого определения многодетной семьи, поэтому они получают совершенно разные льготы и пособия, а могут быть вообще не признаны таковыми. Конечно, нужно менять эту ситуацию. Должно быть единое определение многодетной семьи, единый закон и единый формат их поддержки на территории РФ", - сказала она.

При этом за словами должны стоять реальные дела, законы, нормы, которые доходят до каждой семьи и ребенка, подчеркнула Анна Кузнецова.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии, заявил, что в первую "пятерку" избирательного списка ЕР должна войти детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Напомним, Съезд "Единой России" проходил в Москве 19 июня. Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников сокращено втрое по сравнению с запланированным. Мероприятие прошло при строгом соблюдении всех действующих требований безопасности.