Андрей Артюхов: "Единая Россия" помогает многодетным семьям Тюменской области

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Поддержка семей с детьми остается одним из ключевых приоритетов новой пятилетней программы "Единой России", считает секретарь регионального отделения партии, первый зампредседателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Как сообщает ТРО партии, основные направления программы президент Владимир Путин озвучил на XX юбилейном Съезде 19 июня в Москве. С ней партия пойдет на выборы в сентябре 2021 года.

"Президент поставил задачу - сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, - отметил Андрей Артюхов. - В Тюменской области такая работа ведется давно. За пять лет реализации проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи" мы построили 19 домов многодетным семьям с пятью и более детьми. К сентябрю сдадим 20-й дом в Исетском районе". Он напомнил, что все дома строятся только на личные средства членов партии.

Также Андрей Артюхов напомнил, что в 2019 году депутаты инициировали проект, направленный на развитие детского туризма. Его цель – дать возможность детям из многодетных и малообеспеченных семей, проживающих в Тюменской области, Югре и на Ямале, в период школьных каникул посетить новые города нашей большой Тюменской области.

"Для ребят это прекрасная возможность путешествовать с пользой и интересом. В первый год реализации проекта его участниками стали около семисот ребят. В 2020 году из-за эпидобстановки мы приостановили проект, но обязательно вернемся к его реализации как только ситуация будет спокойнее", - заключил он.