Тюменских подростков приглашают на четвертую смену в "Отряды мэра"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Онлайн-запись на четвертую смену "Трудового лета–2021" стартовала 21 июня на сайте отряды-мэра.рф. Ребята смогут поработать с 9 по 20 августа. Документы для трудоустройства примут с 24 по 30 июня, сообщает департамент по спорту и молодежной политике городской администрации.

Для этого желающим необходимо оформить на сайте электронный талон с указанием времени сдачи документов и принести их городской МФЦ (ул. 50 лет Октября, 48). Также на сайте можно узнать виды деятельности, которыми занимаются подростковые бригады, размер заработной платы и другую информацию.

По словам организаторов, заключительная смена примет 900 юношей и девушек от 14 до 17 лет.

Напомним, проект "Отряды мэра" реализуется в рамках муниципальной программы "Молодежь Тюмени" на 2021-2026 годы.