  • 21 июня 202121.06.2021понедельник
  • USD72,2216
    EUR85,9943
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменских подростков приглашают на четвертую смену в "Отряды мэра"

Общество, 18:02 21 июня 2021

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Онлайн-запись на четвертую смену "Трудового лета–2021" стартовала 21 июня на сайте отряды-мэра.рф. Ребята смогут поработать с 9 по 20 августа. Документы для трудоустройства примут с 24 по 30 июня, сообщает департамент по спорту и молодежной политике городской администрации.

Для этого желающим необходимо оформить на сайте электронный талон с указанием времени сдачи документов и принести их городской МФЦ (ул. 50 лет Октября, 48). Также на сайте можно узнать виды деятельности, которыми занимаются подростковые бригады, размер заработной платы и другую информацию.

По словам организаторов, заключительная смена примет 900 юношей и девушек от 14 до 17 лет.

Напомним, проект "Отряды мэра" реализуется в рамках муниципальной программы "Молодежь Тюмени" на 2021-2026 годы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# отряды мэра , трудоустройство подростков

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:46 21.06.2021Эксперты ответят на вопросы о качестве хлеба и кондитерских изделий на горячей линии
18:02 21.06.2021Тюменских подростков приглашают на четвертую смену в "Отряды мэра"
17:52 21.06.202122 июня - события дня
17:41 21.06.2021Жителям Тюмени расскажут новые факты о подвиге тыловиков 22 июня