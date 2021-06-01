Эксперты ответят на вопросы о качестве хлеба и кондитерских изделий на горячей линии

| Фото: Минсельхоз РФ | Фото: Минсельхоз РФ

Всероссийскую горячую линию по качеству и безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской продукции и срокам годности запустил Роспотребнадзор с 21 июня по 2 июля 2021 года.

Специалисты территориального управления пояснят жителям правила покупки и продажи хлебобулочных изделий и кондитерской продукции, расскажут об условиях хранения и сроках годности, нормативных требованиях к качеству и безопасности товаров, а также куда обращаться в случае обнаружения некачественного продукта в магазине, сообщает ведомство.

Вопросы принимают по телефону 20-27-14. Часы работы горячей линии с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 16 часов 45 минут, перерыв с 13 до 13 часов 45 минут.

Также работает горячая линия Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области 8 (3452) 68-48-94. Часы работы с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 14 часов 30 минут, перерыв с 12 до 12 часов 30 минут.

Для жителей муниципальных районов области работают горячие линии в территориальных отделах управления.

Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43. Звонок бесплатный.