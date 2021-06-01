У нас будет капсульный гардероб, считает стилист Марина Бауэр

| Фото: предоставлено Мариной Бауэр. | Фото: предоставлено Мариной Бауэр.

Тенденция на практичность в моде продолжится и приведет к тому, что одежды у каждого будет меньше, мы станем обладателями капсульного гардероба. Об этом сообщила тюменский стилист Марина Бауэр.

Она пояснила, что капсульный гардероб - это когда вокруг одной базовой вещи выстраивается плеяда остальных. У кого-то их будет пять, а у кого-то - 25, люди разные, но это будет происходить именно так.

"Мода идет к тому, чтобы мы делали ставку на классику, носили то, что используется долго. Эти вещи должны быть качественными, не одноразовыми, - сказала она. – Думаю также, что мы начнем все-таки возвращаться к боле нежным, романтичным и элегантным туалетам. Явного оверсайза не будет. Девушки, женщины соскучились по восхищению, и они хотят его получать. Отсюда проявления бельевого стиля, бра, корсеты, которые надевают на платья или футболку. Отсюда же широкие брюки, потому что в них не важно, какие у вас ноги, тоненькие или полненькие, вы их скроете".

Марина Бауэр обратила внимание также на цикличность моды и добавила: "Я никогда не посоветую своей клиентке вещь, которую через полгода уже не будут носить".

Она пояснила, что можно находиться на ступеньке классики всегда, не бегая за модой, ведь за ней не угонишься, но добавлять при этом к гардеробу некоторые новинки сезона и плавно их вписать, например, обувь, аксессуары, сумки.

"Но если человек ушел на ступеньку ниже – в ретро, которое давно не используется, - это говорит о том, что его немножко тиной засосало. Особенно этого не нужно делать женщинам среднего возраста", - посоветовала имиджмейкер.

Будет популярным этнический стиль, сафари, кружево, съемные детали, пояса, верхние топы. Многоплановость использования одежды – глобальный тренд, который набирает поклонников и будет присутствовать следующим летом.

Евгения Тенегина