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В ГАУ Северного Зауралья назвали самые популярные направления подготовки студентов

Общество, 10:12 22 июня 2021

ГАУ Северного Зауралья ВКонтакте | Фото: ГАУ Северного Зауралья ВКонтакте

1,1 тыс. первокурсников планируется принять на обучение в 2021-2022 году в ГАУ Северного Зауралья, около 600 из них будут обучаться очно. Прием документов стартовал 15 июня.

Как пояснил начальник управления по информационной политике вуза Андрей Михайлов, в новом учебном году в университете предусмотрено 815 бюджетных мест, это больше прошлогодних цифр.

"Популярные направления подготовки при подаче документов: "Агроинженерия", "Техносферная безопасность", "Землеустройство и кадастры", "Экология и природопользование", "Ветеринария". Меньше поступающих на направления "Агрономия", "Зоотехния", "Водные биоресурсы и аквакультура", "Ветеринарно-санитарная экспертиза", - сообщают в ГАУ Северного Зауралья.

Ожидается, что в новом учебном году, как и раньше, в университет поступят ребята из ЯНАО и ХМАО, Челябинской, Омской, Курганской и Сверловской области, Алтая, Башкортостана, Коми, Якутии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Сенегала и Ганы.

Прием документов завершится 24 июля по результатам вступительных испытаний университета, 29 июля - по результатам ЕГЭ на бакалавриат и специалитет, 10 августа в магистратуру.

Татьяна Ковалева

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# ГАУ Северного Зауралья , образование

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