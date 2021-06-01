В Тюменской области в девяти водоемах можно купаться и загорать без вреда для здоровья

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Девять санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам и нормативам выдали в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области по итогам мониторинга качества и безопасности воды в водных объектах, предназначенных для купания, а также тех, где для отдыха используется только береговая зона.

Среди них - озеро Верхнее Кривое на базе отдыха "Верхний Бор", пруд на 19 км Червишевского тракта в Центре восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь", акватория озера Андреевское на 21 км Ялуторовского тракта в Тюменском районе (Областной санаторный оздоровительно–образовательный центр "Витязь"), Кулига-парк, озеро Липовое (Центр закаливания и плавания в холодной воде "Аквайспорт-Тюмень"), оздоровительно-образовательный центр санаторного типа "​Серебряный бор", "Ребячья республика" и "Олимпийская ребячка", также заключение ведомства получило Управление жилищно-коммунальным хозяйством Ишима.

Исследования проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям, пробы воды в теплое время года берут для этого еженедельно, отмечают в Роспотребнадзоре. За время действия купального сезона специалисты изучили 345 проб. Из 45 проб по санитарно-химическим показателям не соответствовали нормам образцы из Цимлянского озера (по химическому потреблению кислорода и содержанию железа), из пруда Оловянникова (по содержанию железа), озера в Центре восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь" (по содержанию железа, марганца и хлоридов). Из 263 проб по микробиологическим и вирусологическим показателям нормативам не отвечали две - из озера Круглого и пруда Оловянникова по колифагам. 37 образцов по паразитологическим показателям все соответствовали нормам, возбудитель COVID-19 в воде поверхностных водоемов, используемых для рекреации, отсутствует. 48 проб песка показали безопасность пляжей и береговых зон для человека.

В ведомстве напоминают, что посещение пляжей и термальных источников допускается при условии соблюдения социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метров.