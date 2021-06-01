Минздрав: Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется в течение 9 месяцев

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Исследования ученых позволяют говорить о сохранении иммунитета у переболевших COVID-19 в течение 9 месяцев. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Сохранение иммунитета к COVID-19 на сегодняшний день, по его словам, активно изучается. "В целом мы видим, что у переболевших неплохой иммунитет держится до 9 месяцев, - сообщил он. - Мы сейчас подводим статистические данные и обо всем проинформируем".

Постоянный контроль титра антител, по мнению главы Минздрава, не имеет практического смысла, потому что доказано, что привившиеся имеют хороший протективный иммунитет, то есть иммунитет, защищающий от заболевания.

"В принципе в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять титр антител", - подчеркнул Михаил Мурашко.

Минздрав напоминает, что вакцинация особенно необходима людям с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и тд), а также пожилым людям. Именно у этих категорий граждан риск тяжелого, смертельно опасного течения заболевания наиболее высок.