Тюменским волонтерам добавят баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы города

| Фото: Волонтёры | Добровольцы | Тюмень во ВКонтакте | Фото: Волонтёры | Добровольцы | Тюмень во ВКонтакте

От одного до четырех дополнительных баллов к результатам единого госэкзамена смогут получить абитуриенты Тюмени за добровольческую деятельность при поступлении в местные высшие учебные заведения, сообщает городской многопрофильный центр.

Для этого ребятам необходимо подать в приемную комиссию сведения о своей волонтерской деятельности.

В каждом вузе предусмотрено свое количество баллов за волонтерство. В индустриальном университете можно получить от одного до четырех, в институте культуры и медицинском университете – до трех баллов.

Напомним, присоединиться к добровольческому движению можно в любой момент, обратившись в молодежное пространство "Город молодых" на ул. Механической, 31/1.