  • 21 июня 202121.06.2021понедельник
  • USD72,2216
    EUR85,9943
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Водитель иномарки сбил девятилетнего велосипедиста в Тюмени

Происшествия, 16:52 21 июня 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Honda сбил юного велосипедиста на ул. Харьковской в Тюмени 21 июня.

Авария произошла во дворе дома № 68. "Пострадал ребенок девяти лет. У него, по предварительным данным, диагностирован ушиб локтя", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Напомним, за минувшие сутки, 20 июня, на дорогах региона пострадали два ребенка. Четырехлетнего ребенка сбил пьяный мотоциклист в Ишимском районе, а 11-летний мальчик пострадал при наезде иномарки во дворе дома в Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , дети , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:57 21.06.2021Житель Тюменской области грозился зарезать сожительницу и ее гостя
18:24 21.06.2021Тюменку наказали за получение денег на несуществующего сына
18:13 21.06.2021Тюменцев зовут на патриотическую экскурсию по скверу Пограничников
16:52 21.06.2021Водитель иномарки сбил девятилетнего велосипедиста в Тюмени