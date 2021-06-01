Водитель иномарки сбил девятилетнего велосипедиста в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Honda сбил юного велосипедиста на ул. Харьковской в Тюмени 21 июня.

Авария произошла во дворе дома № 68. "Пострадал ребенок девяти лет. У него, по предварительным данным, диагностирован ушиб локтя", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Напомним, за минувшие сутки, 20 июня, на дорогах региона пострадали два ребенка. Четырехлетнего ребенка сбил пьяный мотоциклист в Ишимском районе, а 11-летний мальчик пострадал при наезде иномарки во дворе дома в Тюмени.