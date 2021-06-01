Ишимцы выберут пять стрит-артов и места для них

| Фото: архив Юлии Дериглазовой | Фото: архив Юлии Дериглазовой

Пять новых стрит-артов создадут в Ишиме до сентября в рамках проекта "Линии города". Мультицентр "Моя территория" предлагает горожанам самим выбрать места для их размещения.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила менеджер проектов центра Татьяна Зубрилина.

Она отметила, что сейчас активно идет подготовка: ведутся переговоры с федеральным экспертом в области урбанистики, до конца июня заинтересованные лица обсудят концепцию оформления городского пространства, затем на арт-пикнике художники нарисуют варианты эскизов и предложат их на обсуждение ишимцам.

"Летом, как ни в какое другое время года, становятся актуальными стрит-арт проекты. Уличные инсталляции не только улучшат внешний вид Ишима, но и позволят местным художникам обменяться опытом с приезжими коллегами и реализовать свой творческий потенциал на благо родного города", - подчеркнула Татьяна Зубрилина.

Стать участником арт-десанта можно отправив заявку, добавила она. Предложить места и их фотографии для нанесения стрит-артов – по ссылке или на почту mt.ishim.19@gmail.com.

Инна Кондрашкина