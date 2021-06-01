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Инфраструктурные кредиты нужно вкладывать в быстро окупаемые проекты, считает Якушев

Политика, 21:10 21 июня 2021

Фото: uralfo.gov.ru

Инфраструктурные федеральные кредиты для регионов - возвратные и платные, их следует вкладывать в проекты, с которых средства вернутся быстрее. Такое мнение высказал полномочный представитель президента России Владимир Якушев, комментируя для РБК итоги Петербургского международного экономического форума.

Новые инструменты, которые запускает правительство, – инфраструктурные кредиты - 500 миллиардов рублей на 85 регионов, или инфраструктурные облигации – это деньги, которые нужно возвращать, и с процентами, отметил полпред главы государства.

"Сразу несколько сессий на ПМЭФ было посвящено агломерациям, мегаполисам и пространственному развитию нашей страны. У многих заблуждение, что в стратегии пространственного развития весь инвестиционный ресурс мы направим в крупные города, а все остальное просто бросим. Федеральное правительство не ставит так вопрос. Речь идет о том, куда нужно направить больше инвестиций", - сказал он. В результате возврата инвестиционных кредитов федеральный бюджет станет больше, и другие территории получат развитие за счет дополнительных инвестиций.

Евгений Бабенко

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