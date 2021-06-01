Прокат, покупка, пошив выпускного платья: что и как выбирали юные тюменки к празднику

| Фото: предоставлено Мариной Бауэр | Фото: предоставлено Мариной Бауэр

Тюменские выпускницы по-разному подошли к вопросу выбора наряда: прокат, пошив, покупка готового платья, все востребовано в сезоне 2021.

Так, в прокате платьев Jovani корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили, что выпускницы охотно пользуются их услугами. Ценовой диапазон составляет от 3 до 7 тыс. рублей.

Консультант в салоне вечерних платьев "Леди" рассказала, что у них можно приобрести платья от 7 до 30 тыс. рублей. Многое зависит от фасона, например, пышные варианты, где использовано много ткани, соответственно, обойдутся дороже.

"Многие девушки приобретают платья в стиле минимализм, чтобы носить их в повседневности. Но есть и такие, кому предпочтительнее выделиться, поэтому клише в данном вопросе не существует", - отметили в салоне.

В швейный салон "Мел" поступало огромное количество заказов от выпускниц, но на пошив взяли лишь несколько платьев. Стоимость услуги - от 10 тыс. рублей, в этом сезоне самый дорогой наряд обошелся в 19 тыс. рублей.

По словам выпускницы школы № 92 Маргариты Лебедевой, она не слишком серьезно относилась к выбору образа из-за подготовки к экзаменам.

"Но за месяц узнала, что одноклассницы подходят к вечеру ответственно и мне захотелось тоже, - улыбнулась девушка. - Платье заказала в интернет-магазине, чтобы ни с кем не повториться, обошлось оно мне в 4 тысячи 100 рублей, но его пришлось ушить, поэтому сверху еще 500 рублей".

Напомним, ранее советы выпускницам дала в интервью ИА "Тюменская линия" стилист Марина Бауэр.

Валерия Кадочникова