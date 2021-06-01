Стилист Марина Бауэр не советует выпускницам черный цвет

| Фото: предоставлено Дарьей Вшивковой | Фото: предоставлено Дарьей Вшивковой

Удобство, универсальность, индивидуальность - на эти три принципа советует опираться тюменским школьникам и их родителям при выборе наряда для выпускного вечера стилист Марина Бауэр.

"Удобство - это понятно, универсальность – чтобы вещь можно было еще носить в других ситуациях, индивидуальность – нужно обязательно подчеркнуть себя", - пояснила она.

Современные девушки, действительно, делают выбор в пользу комфорта. "Девочки стали более прагматичными, они понимают, что потом они наденут это платье к кому-то на день рождения, на свидание, на новый год - поносят его. Слишком нарядное платье таких возможностей не даст, его один раз наденут и спрячут в шкаф", - отметила стилист.

Она добавила также, что поэтому девушки нередко для выпускного останавливаются на том самом "маленьком черном платье", помня наставления Коко Шанель.

"Это всегда есть и всегда будет на любом торжестве. Но не стоит забывать про психологию цвета, все-таки он немного депрессивный, и когда мы выбираем черное платье на выпускной для юной красавицы, которая заканчивает школу, выходит в большой мир, становится леди, - это выглядит немножко мрачновато. Я бы не рекомендовала девушкам и их мамам выбирать для выпускного черные платья. Из всех вариантов, какие существуют, этот наименее удачный", - выразила свое мнение Марина Бауэр.

Она напомнила, что существует немало цветов, которые тоже могут подойти и для коктейльного платья. Не только черный. Например, юным барышням можно обратить внимание на все пастельные оттенки, коих великое множество, каждому цветотипу найдется подходящий.

Марина Бауэр посоветовала также присмотреться к белому. Летом он правит балом. "Это очень хорошая тема, как раз для выпускного вечера, кстати, сейчас очень актуален total look белый", - добавила она и порекомендовала не забывать еще одно правило гармоничного образа, которое не позволит человеку потеряться в своей одежде, - важен цвет у лица. "Если мы наденем тот цвет, который нам не идет, а нужно обязательно знать свою цветовую гамму, то мы потеряемся, будут видеть не нас, а только платье. А это ли нам надо? Нет! Нам надо, чтобы в целом образ играл", - пояснила она.

А для этого также важно учесть и прическу, макияж. "Чаще всего мы рекомендуем делать выбор в пользу естественности: ниспадающие локоны, небрежные; легкий пучок. То есть не делать зализанных необычных причесок, которые девчонки не носят никогда. Выпускной, чаще всего, это нюдовый макияж. Если мы, конечно, не имеем в виду девушек, которые любят заявить о себе", - сказала Марина Бауэр.

Имиджмейкер отметила, что есть категория ребят и девушек, которым нравится эпатировать, и лишать их этой возможности на выпускном было бы странно. А когда еще?..

"Представьте, если у девушки красные волосы и она наденет какое-то незаметное бежевое коктейльное платье… Нет, этой барышне нужна яркость, нестандартные вещи, которые подчеркнут эту стильную историю в ее жизни, потому что она изначально не готова прятаться, не готова быть нежной и романтичной, она готова заявлять о себе во всеуслышание. Тогда рекомендую желтый, красный, яркий синий - королевского оттенка", - посоветовала стилист.

Впрочем, она и предостерегла тоже: "Я бы, например, не посоветовала девушке, если она никогда не носила брючные костюмы, надеть его на выпускной. Хотя, на мой взгляд, он – та самая палочка-выручалочка в плане прагматичности. Его можно носить потом бесчисленное количество раз. Отдельно - жакет, отдельно - брюки, сочетать с разными другими образами. Костюм - это очень удобно, и он точно не будет висеть на вешалке, какой бы он ни был, в ярких цветах или более спокойных".

Марина Баэур также отметила, что среди молодых людей в Тюмени меньшинство тех, кто стремится выразить свою индивидуальность через одежду. Но она добавила, что наверняка найдутся и те, кто посмелее, и у них будут, например, костюмы с брюками семь восьмых, будут видны лодыжки, образы дополнят интересные туфли, стильные рубашки.

Имиджмейкер напомнила, что юность – самое время для экспериментов, поиска себя, в том числе в одежде.

Евгения Тенегина