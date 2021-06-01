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В Тюменском индустриальном университете реализуют новые направления обучения студентов

Общество, 12:36 22 июня 2021

ТИУ | Фото: ТИУ

Два новых направления обучения на уровне бакалавриата - "Наноматериалы", "Публичная политика и социальные науки" - реализует Тюменский индустриальный университет в 2021-2022 учебном году. На уровне специалитета добавилось "Горное дело", будут действовать три новых магистерских программы – "Архитектура", "Биотехнические системы и технологии", "Управление персоналом", сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Университет примет почти 7 тыс. обучающихся на все уровни подготовки, включая среднее, среднее профессиональное, высшее образование, а также в аспирантуру. Из них 2 тыс. 753 места будут бюджетными.

Первым в Тюменской области опорный вуз начал прием заявлений от абитуриентов: с 14 мая – на программы среднего профессионального и высшего образования — бакалавриат, специалитет, магистратуру. С 14 июня стартовал прием на программы среднего общего образования (лицей), с 1 июля – на программы подготовки квалифицированных кадров – в аспирантуру. Зачисление на первый курс на программы СПО и ВО состоится 17 августа.

Документы можно подавать в дистанционном формате не только само заявление, но и согласие на зачисление, а оригинал принести уже позднее.

"К формированию цен 2021 году Тюменский индустриальный университет подошел обдуманно. Стоимость выстроена исходя из баланса суммы затрат на подготовку специалистов и возможностей абитуриентов. У нас широкая программа лояльности. Для окончивших бакалавриат цены для поступления в магистратуру мы оставили в рамках 2020 года", — отметил руководитель приемной комиссии ТИУ Василий Шитый.

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# образование , ТИУ

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