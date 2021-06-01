Ранее судимый житель Тюменской области заслушал приговор за убийство охранника

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48-летнего жителя Заводоуковска признали виновным в убийстве охранника. Злоумышленник был ранее судим за ранение другого человека, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в феврале 2018 года мужчина был осужден по ч.2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека". В состоянии опьянения в ходе ссоры он тяжело ранил человека ножом. Суд назначил злоумышленнику четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

"В течение указанного срока осужденный должен был доказать свое исправление, но он совершил особо тяжкое преступление. Днем 27 февраля 2021года нетрезвый фигурант дела в селе Падун в проходной несколько раз ударил ножом 65-летнего охранника. Пострадавший в тот же день скончался в больнице", — рассказала прокуратура Тюменской области.

Подсудимому отменили условное осуждение и по совокупности приговоров назначили 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал в пользу супруги погибшего один миллион рублей в счет возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу еще не вступил.