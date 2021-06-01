В Тюменской области аттестаты выпускникам вручат на пришкольных площадках в присутствии родителей

| Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте

В очном режиме состоятся торжества по вручению аттестатов для выпускников школ Тюменской области. Мероприятия рекомендовано проводить на открытых уличных площадках, сообщает региональный оперативный штаб.

Будут соблюдаться необходимые меры безопасности с привлечением территориальных органов общественного правопорядка и мер профилактики распространения COVID-19.

Запрета на присутствие родителей нет.