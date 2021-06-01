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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области аттестаты выпускникам вручат на пришкольных площадках в присутствии родителей

Общество, 12:14 22 июня 2021

Администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте

В очном режиме состоятся торжества по вручению аттестатов для выпускников школ Тюменской области. Мероприятия рекомендовано проводить на открытых уличных площадках, сообщает региональный оперативный штаб.

Будут соблюдаться необходимые меры безопасности с привлечением территориальных органов общественного правопорядка и мер профилактики распространения COVID-19.

Запрета на присутствие родителей нет.

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# выпускной

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