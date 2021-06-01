В ДНК "Строитель" пройдет концерт ко Дню молодежи

| Фото: ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Концертная программа ансамбля танца "Денс хит", посвященная Дню молодежи, пройдет в ДНК "Строитель" в Тюмени 25 июня в 15 часов, сообщают организаторы.

На сцене выступят молодежный состав студии танца "Денс хит" и вокальной студии "Конфетти". В программе - хореографические постановки и вокальные номера "Паруса", "Внеорбитные, "Краски", "Мы-банда", "Районы-кварталы", "Улыбнись", "Теория невероятности" и другие.

Продолжительность - час. Цена билета - 110 рублей. Количество мест ограничено. Возрастное ограничение: 6+.