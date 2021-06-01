Общий объем инвестиций в регионах УФО по итогам 2020 года превысил три триллиона рублей

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Общий объем инвестиций в регионах Уральского федерального округа превысил 3 трлн рублей по итогам 2020 года, сообщил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

"По объему инвестиций мы занимаем второе место после Центрального федерального округа. Но там 39 миллионов человек населения и больше регионов. У нас шесть субъектов и 12,2 миллиона человек. Поэтому на тысячу проживающих объем инвестиций у нас гораздо выше", - отметил полпред главы государства в интервью РБК.

В 2020 году объем инвестиций в УФО составил 84,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Год непростой – пандемия, но ничего страшного. Учитывая сезонность, а капитальные вложения делают, как правило, в третьем-четвертом квартале, надеюсь, что инвестиционная машина раскрутится и мы наверстаем", - сказал Владимир Якушев.

Евгений Бабенко