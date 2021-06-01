Владимир Якушев: привлечение инвестиций на территорию зависит от местных властей

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Чтобы привлечь инвестиции на территорию, нужно начинать с заинтересованности местных властей – не на словах, а на деле. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Когда есть финансы на поддержку предпринимателей, но получить их бизнесу сложно, - нет региональных институтов развития, помощи со стороны властей или квалифицированных специалистов, - инвестор никогда не придет. Если инвестор приходит в мэрию, говорит, что хочет открыть гостиницу или ресторан, но не видит отклика от чиновников, вряд ли он будет запускать бизнес", - отметил он в интервью РБК.

Кроме того, по мнению Владимира Якушева, необходимо иметь для инвесторов запас площадок с коммуникациями за небольшие деньги. Такой набор должен быть в каждом муниципалитете.

"У нас зачастую во время присоединения к сетям начинается хождение по мукам – какие-то безумные деньги, которые сразу убивают весь интерес к проекту. Необходимо умение слышать и слушать, а главное – реагировать на запросы бизнеса. Может быть масса статистических показателей, но если сам предприниматель говорит, что ему работать, мы ничего не сделаем, хоть как выправляй статистику. Это важный момент, здесь вопрос коммуникации, прямой работы с предпринимательским сообществом", - подчеркнул полпред главы государства.

Главные показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах, который составляется федеральным Агентством стратегических инициатив при участии ведущих деловых объединений страны, связаны с опросами предпринимателей.

"Важно, что они говорят: про барьеры, контакт с руководством регионов, работу инвестиционного совета и насчет того, насколько его решения отвечают запросам предпринимателей. По этим вопросам наш округ смотрится достаточно неплохо. Если нам не хватает финансового ресурса, мы должны перекрыть это интеллектуальным и организационным – там запас огромный. Выстроенные процессы, правильные и вовремя принятые решения, уменьшение барьеров – это же не требует денег. Это общение, понимание, что хочет заказчик. А в данном случае заказчик – бизнес. Власть должна отреагировать на его заказ и найти решения", - убежден Владимир Якушев.

В регионах предусмотрена немалая помощь малому и среднему бизнесу, напомнил он. Эти механизмы нужно отшлифовать до состояния, когда возможность их применения не зависит от настроения конкретного чиновника, все работает на автомате, без субъективного принципа.

Евгений Бабенко