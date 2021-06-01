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Выпускники Тюменского кадетского училища получили аттестаты о среднем образовании

Общество, 11:47 23 июня 2021

Праздничное мероприятие прошло на плацу училища. Выпускников поздравили их родители, офицерско-преподавательский состав и приглашённые гости.

Большинство выпускников училища поступают в военные и гражданские вузы России. С момента открытия ТПКУ выпустило 352 кадета, 80 из них с училищем попрощались сегодня. Ребята получили аттестаты о среднем общем образовании, прошли парадным стоем, станцевали кадетский вальс, попрощались со знаменем и исполнили марш ТПКУ.

Среди выпускников этого года - три золотых медалиста: Марат Борисов, Виктор Иванов и Ринат Викулов. Аттестат с отличием получил Александр Маслаков.

Татьяна Тихонова

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# выпускники , кадеты , Минобороны , Тюменское президентское кадетское училище

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