За рассказ о друге тюменцы могут выиграть полет в аэротрубе

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

В преддверии Дня молодежи, который отмечается в последнюю субботу июня, городской департамент по спорту и молодежной политике запустил конкурс, главной темой которого стала дружба.

Конкурс стартовал в группе во ВКонтакте и продлится до 28 июня. Его участником может стать любой желающий, у которого есть огромное желание рассказать о своем друге или подруге, готовым всегда прийти на помощь и поддержать в любой жизненной ситуации.

Итоги конкурса будут подведены 28 июня. Три победителя получат в подарок портативные колонки. Самому креативному участнику достанется главный приз - десятиминутный полет в аэротрубе.

Подробные условия акции размещены по ссылке.