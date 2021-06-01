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За рассказ о друге тюменцы могут выиграть полет в аэротрубе

Общество, 09:08 24 июня 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

В преддверии Дня молодежи, который отмечается в последнюю субботу июня, городской департамент по спорту и молодежной политике запустил конкурс, главной темой которого стала дружба.

Конкурс стартовал в группе во ВКонтакте и продлится до 28 июня. Его участником может стать любой желающий, у которого есть огромное желание рассказать о своем друге или подруге, готовым всегда прийти на помощь и поддержать в любой жизненной ситуации.

Итоги конкурса будут подведены 28 июня. Три победителя получат в подарок портативные колонки. Самому креативному участнику достанется главный приз - десятиминутный полет в аэротрубе.

Подробные условия акции размещены по ссылке.

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# День молодежи , конкурсы

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