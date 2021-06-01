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Тюменцев приглашают обсудить инициативы по поддержке молодежи

Общество, 17:10 23 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инициативы по поддержке молодежи предлагает сформировать молодым жителям Тюмени Студенческий совет Тюменской области. Обсуждение состоится в Студцентре (ул. Семакова 21) 24 июня, начало в 18 часов 30 минут.

Лучшие идеи Росмолодежь и АНО "Национальные приоритеты" включит в линейку национальных проектов России. О существующих нацпроектах можно узнать здесь.

Для участия в генерационной сессии необходимо заполнить форму регистрации.

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# молодежь , национальные проекты , студенческий совет

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