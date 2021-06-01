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Спортсмены из 12 регионов подали заявки в спортшколу Луизы Носковой

Спорт, 17:43 23 июня 2021

ОСШОР Л.Н. Носковой ВКонтакте | Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой ВКонтакте

71 заявление на зачисление направили спортсмены в Областную спортивную школу олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой. Приглашение на участие в просмотровых сборах получили 44 человека, сообщает ОСШОР.

Стать воспитанниками спортшколы Носковой в 2021-2022 году решили ребята из Свердловской, Курганской, Омской, Ярославской, Вологодской, Воронежской, Челябинской, Кировской, Нижегородской, Самарской и Тюменской областей, а также представители Ямало-Ненецкого автономного округа.

Просмотр проходит на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Спортсмены сдадут контрольные нормативы согласно федеральным стандартам спортивной подготовки по лыжным гонкам и биатлону, а также пройдут функциональную диагностику и психологическое тестирование. Просмотр завершится 27 июня.

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# биатлон , Луиза Носкова , лыжный спорт

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