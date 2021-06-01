На пешеходной экскурсии тюменцам расскажут, какой была улица Ленина

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пешеходная экскурсия от участников проекта "Гиды 55+" состоится в Тюмени 24 июня, начало в 10 часов, сообщают организаторы.

"Серебряные" добровольцы социокультурного проекта "Гиды 55+" предлагают тюменцам вернуться в XIX век, чтобы пройти по ул. Ленина, в те времена – по ул. Спасской.

Экскурсоводы с опытом проведут всех желающих по историческому центру, раскрывая его секреты", - рассказали организаторы.

Горожане узнают, кто жил и работал на этой улице, как она выглядела раньше. Во время экскурсии прозвучат стихи тюменских поэтов, а также будут раскрыты тайны главных храмов четырех конфессий.

Экскурсионная группа стартует от площади Солнца - напротив сквера Сибирских кошек. Участие бесплатное. При себе необходимо иметь одноразовую маску. Возрастное ограничение: 12+. Людей старше 65 лет просят оставаться дома.