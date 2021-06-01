Тюменцы выбрали название улицы рядом со сквером Машарова

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" (архив) | Фото: портал "Тюмень - наш дом" (архив)

Улица в честь крупного тюменского купца, промышленника, основателя и владельца Тюменского чугунолитейного завода Николая Дмитриевича Машарова может появиться в Центральном районе Тюмени, рядом со сквером Николая Машарова.

Большинство членов комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, поддержали это предложение, поступившее от АО "Специализированный застройщик "Авторский квартал Машаров" и управы Центрального округа.

Тюменский чугунолитейный завод Николая Машарова в начале XX века превратился в крупнейшее предприятие Тюмени. Горожане помнят его как завод "Механик" и Тюменский станкостроительный завод.

В мае этого года свое мнение на портале "Я решаю!" высказали 142 жителя, из них 90% сказали "за" улицу в честь благотворителя, мецената, пропагандиста тюменского художественного чугунного литья Николая Машарова.