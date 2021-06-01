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Тюменский индустриальный университет разрабатывает новую стратегию развития

Общество, 16:48 23 июня 2021

www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Новую стратегию развития Тюменского индустриального университета разрабатывает управленческая команда вуза. К 2030 году университет намерен кардинально измениться, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций учреждения.

В 2021 году Минобрнауки РФ запускает новую программу повышения конкурентоспособности вузов - Программу стратегического академического лидерства (ПСАЛ) "Приоритет 2030". На первом этапе для участия отберут не менее 100 вузов, которые получат дополнительное финансирование на проекты по социально-экономическому развитию региона или смогут претендовать на специальные гранты для развития исследовательского, территориального и отраслевого лидерства. В конкурсе на включение в программу намерен участвовать и ТИУ.

По словам главы университета Вероники Ефремовой, стало очевидно, что университеты более эффективны, когда самостоятельно определяют свои цели и способы их достижения. Управленческая команда составила список, чего не хотят в университете. Среди них: нежелание быть местечковой инженерной школой или ограничиваться национальными рамками, а также потеря университетом партнерского статуса для индустрий и иностранного влияния.

"Хотим превратиться в серьезного политического игрока. В мире есть такой опыт - инженерный вуз Массачусетский технологический институт. Хотим прекратить отток талантливых молодых людей из Тюмени. Будем продолжать работать в области технологических инноваций. Переработаем стратегию привлечения иностранных студентов, чтобы дать им реальный шанс на трудоустройство в сложном национальном пространстве РФ", - сообщила Вероника Ефремова.

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# ТИУ

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