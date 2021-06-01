Тюменские школьники узнали о нацпроекте МСП и предложили свои варианты господдержки бизнеса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цикл мероприятий, направленных на сбор инициатив от молодого поколения по поводу усовершенствования национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", стартовал в Тюмени 23 июня. Первая встреча прошла в мультицентре "Моя территория", на ней собрались ребята из трех ключевых проектов: "Большая перемена", Российское движение школьников и Интеллектуальное движение Тюменской области, всего около 40 человек.

Руководитель центра поддержки предпринимательства в Тюменской области Дмитрий Утьев познакомил участников встречи с действующими в регионе и стране мерами господдержки предпринимательства, с образовательными продуктами, форумами и перспективными направлениями работы, среди которых особенно выделил креативный кластер. В качестве наглядного примера он продемонстрировал презентацию об открытии кофейни и напомнил, что самозанятым можно стать с 14 лет.

"Не секрет, что недавно президент России Владимир Путин выступил с инициативой о том, что надо рассмотреть предложения молодежи обо всех нацпроектах. В Тюменской области прежде всего мы будем проводить мероприятия по нацпроекту, связанному с поддержкой предпринимательства. Сегодня прошла первая встреча со школьниками, 24 июня мы пообщаемся со студентами, причем встречи пройдут параллельно в Тюмени и в муниципалитетах: Абатском, Ялуторовске и Голышманово. 25 июня состоится большая стратегическая сессия на кафедре предпринимательства в ТюмГУ", - пояснил Дмитрий Утьев. Итогом трехдневной работы станет определенный набор бизнес-идей, которые далее передадут дальше в АНО "Национальные приоритеты" и Росмолодежь.

По словам Утьева, правительство Тюменской области и инвестагентство реализует на протяжении нескольких лет ряд ключевых программ по вовлечению школьников и студентов в предпринимательскую деятельность. Вместе с "Опорой России" они проводят такие мероприятия, как "Это бизнес, детки!", "Пин-код бизнеса", ряд образовательных активностей для потенциально самозанятых, а в сентябре к ним добавится еще целый ряд полезных событий, к примеру, лекции по популяризации предпринимательства среди учеников средних классов муниципальных школ.

"Мы видим все больше интереса к предпринимательству у школьников и студентов, бизнес молодеет и это хорошая тенденция, у детей все больше понимания того, что бизнес - это полезная форма заработка денег, что необязательно быть чиновником, экономистом или бухгалтером, можно заниматься своим делом и быть успешным. За предпринимательством - будущее и именно то, что мы занимаемся этим вопросом со школьной скамьи, очень важно", - подчеркнул руководитель центра поддержки предпринимательства в Тюменской области.

Исполнительный директор регионального отделения "Опоры России" Наиль Хакимов сообщил, что общественная организация занимается развитием молодежного бизнес-сообщества в субъекте уже около 10 лет. Помимо вышеназванных проектов, с подачи "Опоры России" в ТюмГУ появилась первая в России базовая кафедра предпринимательства, где преподают практикующие бизнесмены.

"Мы делаем работу комплексно, и проведя какое-то мероприятие, стараемся поддерживать связь с теми, кто у нас проходил обучение. На сегодняшней встрече в мультицентре есть финалисты и победители проекта "Это бизнес, детки!", слушатели с кафедры предпринимательства, а у некоторых даже уже есть действующий бизнес, например, у Валерии Шалаевой, которой всего 15 лет. Молодежь - это всегда креатив и свежие идеи, что-то новое и творческое, и мы ожидаем, что новое поколение за эти три дня расскажет, что их волнует, что они хотят увидеть в политике государства, чтобы им было свободнее и комфортнее развивать свое дело", - рассказал Наиль Хакимов.

Сама Валерия Шалаева признается, что без поддержки и наставничества со стороны "Опоры России" она не смогла бы запустить стартап без многочисленных ошибок. Девушка победила в региональном конкурсе "Это бизнес, детки!", в международном конкурсе "Мой первый бизнес" и входит в состав региональной сборной, которая отправится на национальный чемпионат WorldSkills Russia, ее компетенция - "Предпринимательство".

"Моя миссия здесь - рассказать о себе и о проекте, о том, как запустить успешный проект и каких ошибок лучше не допускать. Мой стартап - производство и реализация планинг-продукции, ежедневников, блокнотов и магнитных планеров. Секрет успеха - в мотивации, надо стремиться к чему-то и иметь желание, тогда все получится", - уверена Валерия. Выбор тематики собственного дела она объясняет просто: сама очень любит планировать и пользоваться именно бумажными планерами.

Напомним, 21 июня на сайте Росмолодежи начался сбор инициатив для включения молодежной повестки во все национальные проекты России. Тюменцы также могут поучаствовать и предложить свои идеи. Для этого необходимо изучить интересующие национальные проекты на сайте, описать свою идею в удобном формате. После - заполнить форму опроса на портале и прикрепить идею.

Дарья Казакова