15 призывников из Тюменской области отправились на службу в Президентский полк

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

15 призывников из Тюменской области отправились на службу в Президентский полк. Торжественный митинг в честь этого события прошел на Исторической площади, у мемориала "Вечный огонь", откуда в далеком 1941 году сибирские дивизии уходили на фронт защищать родину, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков напомнил, что Президентский полк был и остается одной из элитных воинских частей. После демобилизации у служащих полка есть большие шансы попасть в силовые и государственные структуры, а также продолжить образование в любом из вузов страны.

В столицу от региона по традиции отправились 15 призывников почти из половины районов юга Тюменской области, Тюмени и Тобольска. Все они прошли серьезный отбор. Кандидаты должны были соответствовать четким критериям: обладать хорошей физической подготовкой, определенными внешними данными, иметь образование не меньше 11 классов.

Тоболяк, призер области по кудо Михаил Редикульцев после армии планирует и дальше защищать родину — служить по контракту или работать в милиции.

"Второй день я в Тюмени, и эмоции переполняют. Рад, что меня выбрали на эту службу, стоять в почетном карауле у Кремля — большая честь для солдата. А в увольнении первым делом собираюсь погулять по легендарной Красной площади", - поделился он своими впечатлениями.

Приветствуя ребят, первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов отметил, что им предстоит нелегкая служба в самом сердце Родины.

"Вы будете охранять в Кремле первых лиц государства, нести почетный караул на посту № 1 у могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. – отметил он. - От регионального отделения партии позвольте подарить вам книги о нашем земляке, генерале армии Иване Федюнинском. Надеюсь, его жизнь станет для вас настоящим примером того, как добросовестно служить Родине", - сказал он.