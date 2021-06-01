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Летняя школа по осмыслению пространств Урала и Сибири принимает заявки до 1 июля

Общество, 08:25 25 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Летняя школа "Пространственный поворот не туда?": диалог дисциплин" состоится в Тюмени 23-28 августа, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В рамках летней школы акцент будет сделан на осмыслении пространств таких регионов, как Урал и Сибирь. В частности, участники обсудят то, как советское освоение этих территорий изменило их природные ландшафты, пространство городов, восприятие этих мест и формирующиеся вокруг этих восприятий идентичности и субъектности. Другая важная проблема состоит в наличии или отсутствии региональной специфики перехода от позднесоветского к постсоветскому на Урале и в Сибири.

Ключевыми спикерами школы выступят Марк Бассин (Университет Сёдертёрна, Университет Уппсалы, Швеция) и Энди Бруно (Университет Северного Иллинойса, США), Борис Степанов и Александр Дмитриев (НИУ ВШЭ, Москва) и другие ведущие эксперты.

К участию в работе школы приглашаются представители как социально-гуманитарных дисциплин (история, антропология, социология, политология, философия), так и естественнонаучных (география, биология, экология).

Школа ориентирована на молодых исследователей (бакалавров, магистрантов, аспирантов). Заявку необходимо прислать до 1 июля на адрес spatialschoolutmn@gmail.com, она должна состоять из тезисов (до 300 слов), мотивационного письма и CV. Мотивационное письмо должно содержать краткую информацию об участнике и объяснять интерес к школе.

Рабочие языки школы: русский и английский. Организаторы обеспечивают проживание участников в Тюмени.

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# летняя школа , ТюмГУ

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