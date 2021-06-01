Экскурсии "Тюмень – город трудовой доблести" проведут в День молодежи

| Фото: Областной поисковый центр | Фото: Областной поисковый центр

Экскурсии "Тюмень – город трудовой доблести" проведут в Музее истории поискового движения Тюменской области 27 июня, в День молодежи, с 10 до 16 часов, сообщает областной поисковый центр.

Экскурсии будут начинаться каждый час.

Жителям города расскажут об истории трудового подвига тюменцев в годы Великой Отечественной войны, а также представят экспонаты, найденные в поисковых экспедициях на местах сражений. "В рамках экскурсии предметы предстанут перед посетителями не только как обмундирование, вооружение, которые использовали солдаты на фронте, но и как результат труда работников промышленных предприятий в тыловых регионах, которые снабжали армию", – рассказали организаторы.

Посещение музея (ул. Геологоразведчиков, 6а, второй этаж) и экскурсии бесплатные. В рамках регионального проекта "Вездеход" музей поисковиков станет одной из площадок маршрута образовательных мероприятий и интерактивов для тюменцев.

С полной афишей мероприятий в рамках "Вездехода" можно ознакомиться по ссылке.