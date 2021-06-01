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Тюменский Гарантийный фонд привлек в экономику более 1,3 млрд рублей

Экономика, 16:05 24 июня 2021

admtyumen.ru

За первое полугодие 2021 года при содействии программы "Гарантийный фонд" Инвестиционного агентства Тюменской области в экономику региона привлечено более 1,3 млрд рублей, всего предоставлено поручительств на сумму более 423 млн руб.

В рамках этой программы, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области, предоставляются поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым по их обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, лизинговыми компаниями, участвующими в программе.

В 2020 году, по словам начальника отдела гарантийного фонда Инвестиционного агентства Марии Покалюхиной, работа с банками и микрофинансовыми организациями в большей части была направлена на поддерживающие меры – пролонгации, реструктуризации кредитных обязательств, кредитные каникулы и прочее.

"Сейчас мы видим, что бизнес стал чувствовать себя увереннее, и по отношению к прошлому году количество поступивших заявок на представление поручительств увеличилось на 35%, - пояснила она. - На сегодняшний день поступило более 100 заявок, а сумма предоставленных поручительств больше на 155 млн рублей, чем за аналогичный период 2020 года".

Кроме того, банки, по ее словам, предлагают новые продукты по предоставлению средств на развитие бизнеса. Появились новые программы и у Гарантийного фонда. Для начинающих предпринимателей размер одного поручительства увеличен до 70% от суммы обязательств в части возврата фактически полученных сумм.

"Также мы стали предоставлять поручительства не только по кредитам и микрозаймам, но и по договорам лизинга", – сообщила Мария Покалюхина.

Программа "Гарантийный фонд" реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Любой предприниматель Тюменской области может воспользоваться поручительствами гарантийного фонда.

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# национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

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