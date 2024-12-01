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Сладковский район наращивает поголовье мясного скота

Экономика, 17:45 20 декабря 2024

из Telegram-канала главы Сладковского района Александра Иванова | Фото: из Telegram-канала главы Сладковского района Александра Иванова

Проект по развитию мясного скотоводства реализует производственный кооператив "Таволжан" в Сладковском районе с января 2024 года. Всем желающим предоставили для разведения в личных подсобных хозяйствах баранов породы дорпер.

Об этом сообщил глава Сладковского района Александр Иванов в прямом эфире 20 декабря.

"Производственный кооператив "Таволжан" - это флагман АПК района. Хозяйство развивает мясное овцеводство. На 1 декабря поголовье овец породы дорпер составило более 2,5 тысяч. Предприятие дополнительно купило племенных ярочек, завершает строительство корпусов для маточного поголовья и откормочной площадки", - уточнил Александр Иванов.

Племенных баранов предоставляют в ЛПХ по договору аренды, чтобы фермеры могли улучшить свои стада.

"Возникает необходимость уже обмена этими баранами для того, чтобы исключить родственное скрещивание. Тем не менее, этот проект позволит владельцам ЛПХ в самые короткие сроки увеличить рентабельность производства баранины и получить существенные дополнительные доходы", - подчеркнул экономический эффект Александр Иванов.

Глава отметил, что животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства в районе. Численность только крупного рогатого скота в хозяйствах превышает 10 тыс. голов. С января по ноябрь сладковские сельхозтоваропроизводители достигли отметки более 11 тыс. тонн молока. При этом средний надой молока на одну фуражную корову превысил семь тыс. кг.

Оксана Корнеенкова

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# Александр Иванов , АПК , Сладковский район

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